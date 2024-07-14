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В Берлине восемь человек пострадали при разгоне пропалестинской демонстрации

DPA: в Берлине восемь человек получили ранения при разгоне пропалестинской акции

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Lisi Niesner/Reuters

Восемь человек получили ранения разной тяжести при разгоне проходившей в Берлине демонстрации в поддержку Палестины. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пожарную службу города.

В ведомстве отметили, что один из участников акции получил тяжелые травмы, пятеро были доставлены в медучреждения.

Отмечается, что в демонстрации под девизом «Остановите геноцид в Газе» участвовали более 600 человек. Участники скандировали запрещенные лозунги, поэтому полиция решила прекратить акцию. Несколько человек было задержано, но число задержанных силовики не сообщали.

Как отмечает агентство, все пострадавшие обратились за медицинской помощью.

«Был задействован спасательный вертолет. Слезоточивый газ стражи порядка при разгоне демонстрации не применяли», — говорится в сообщении.

До этого в США полиция задержала занявших вестибюль консульства Израиля в Сан-Франциско пропалестинских активистов.

Ранее пропалестинские демонстранты устроили акцию в Бруклинском музее Нью-Йорка.

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