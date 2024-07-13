В Сбере объяснили эффект продления софинансирования по программе долгосрочных сбережений

Закон о продлении срока государственного софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений с трех до десяти лет, подписанный президентом России Владимиром Путиным, коснется не только тех людей, которые только планируют вступить в ПДС, но и тех, кто уже откладывает вдолгую по новой программе. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

По его словам, в СберНПФ россияне уже заключили более 605 тыс. договоров долгосрочных сбережений. Также он отметил, что благодаря повышению срока софинансирования для действующих и будущих участников ПДС возрастет возвратность вложений в программу.

«Теперь в зависимости от уровня ежемесячного дохода россияне смогут на горизонте 10 лет получать 25-100%-ную доходность на новые взносы по ПДС, и это без учета ежегодного возврата налога и дополнительного инвестдохода, ежегодно начисляемого НПФ на все средства ПДС», — сказал Вестеровский.

Он уточнил, что, если официальный доход человека не превышает 80 тыс. рублей в месяц, а ежегодный вклад в программу достигает 36 тыс. рублей, то государство добавляет 100%, то есть 36 тыс. рублей.

«И так в течение 10 лет», - заключил топ-менеджер Сбера.