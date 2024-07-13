Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере объяснили эффект продления софинансирования по программе долгосрочных сбережений

Софинансирование по программе долгосрочных сбережений продлено до 10 лет

close
100%
Shutterstock

Закон о продлении срока государственного софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений с трех до десяти лет, подписанный президентом России Владимиром Путиным, коснется не только тех людей, которые только планируют вступить в ПДС, но и тех, кто уже откладывает вдолгую по новой программе. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

По его словам, в СберНПФ россияне уже заключили более 605 тыс. договоров долгосрочных сбережений. Также он отметил, что благодаря повышению срока софинансирования для действующих и будущих участников ПДС возрастет возвратность вложений в программу.

«Теперь в зависимости от уровня ежемесячного дохода россияне смогут на горизонте 10 лет получать 25-100%-ную доходность на новые взносы по ПДС, и это без учета ежегодного возврата налога и дополнительного инвестдохода, ежегодно начисляемого НПФ на все средства ПДС», — сказал Вестеровский.

Он уточнил, что, если официальный доход человека не превышает 80 тыс. рублей в месяц, а ежегодный вклад в программу достигает 36 тыс. рублей, то государство добавляет 100%, то есть 36 тыс. рублей.

«И так в течение 10 лет», - заключил топ-менеджер Сбера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами