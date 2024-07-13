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В Ставрополе ликвидировали открытое горение в СНТ

МЧС: открытое горение ликвидировано на Ставрополье, где горят дачные дома

На Ставрополье, где горят дачные дома, ликвидировали открытое горение. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС России.

«На Ставрополье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в публикации.

До этого сообщалось о возгорании десяти домов в СНТ в Ставрополе. Пламя охватило частные дома на улицах Партизанской и Дружбы. Отмечалось, что тушение осложняла жаркая и ветреная погода. На месте был создан штаб пожаротушения.

В ночь на 13 июля в поселке Володарского в Московской области загорелся швейный цех. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров.

По данным оперативных служб, из-за возгорания в здании обрушилась кровля. При этом в тушении огня были задействованы 20 специалистов и 10 единиц техники.

Из заявления МЧС РФ следует, что в результате ЧП никто не пострадал. Тем не менее пламя нанесло урон торговым рядам, расположенным рядом со швейным цехом.

Ранее очевидцы показали видео пожара на крыше жилого дома в Подольске.

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