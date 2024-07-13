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Свадьбу сына «самого богатого человека в Азии» оценили в $600 млн

Guardian: свадьба сына индийского миллиардера Амбани обошлась в $600 млн

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Reuters

Свадебные торжества сына индийского миллиардера Мукеша Амбани Ананту начались в марте и завершатся 14 июля. Эксперты оценивают общую стоимость всех приуроченных к свадьбе мероприятий в $600 млн, пишет Guardian.

Газета называет отца жениха — миллиардера, председателя и управляющего директора Reliance Industries Мукеша Амбани — самым богатым человеком Азии. Мукеш подарил новобрачным виллу с 10 комнатами и личным пляжем на острове Пальма Джумейра в Дубае, которая стоит около $80 млн.

Избранницей Ананту стала Радхика — дочь основателей крупнейшей фармацевтической компании Индии Encore Healthcare. Молодые люди (обоим по 29 лет) знакомы с детства. Они объявили о своих отношениях в 2018 году после того, как окончили университеты.

В числе приглашенных гостей — мировые знаменитости, бизнес-магнаты и политики. В частности, известно о том, что в Мумбаи на свадебные празднества приедут актриса Ким Кардашьян, певец Ник Джонас, экс-президент Индии Рам Натх Ковинд, бывший британский премьер Тони Блэр и множество звезд Болливуда.

Ранее Галкин спел песни Ротару на свадьбе украинки в Италии.

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