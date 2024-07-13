На трассе в Тюменской области в ДТП пострадал трехлетний ребенок

В Тюменской области пять человек пострадали в аварии. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 115-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск, где машина марки Hyundai столкнулась с Kia.

«Предварительно, Hyundai выехал на встречную полосу на затяжном повороте», – поделились в ведомстве.

На кадрах с места инцидента заметно, что один из автомобилей съехал с дороги. Передняя часть машины серьезно повреждена.

В аварии пострадал водитель Kia и трехлетний ребенок внутри. Еще одну пассажирку медики спасти не смогли. В салоне второго участника ДТП пострадали 32-летний водитель, 16-летняя школьница и шестилетний мальчик.

На данный момент в ведомстве проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Еще одна крупная авария в Тюменской области произошла несколькими часами ранее. На 20-м километре автодороги Тюмень – Каменка женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной, и второй участник ДТП сбил еще два средства передвижения. Травмы получили семь человек.

Ранее в Нижегородской области произошло ДТП с 11 автомобилями.