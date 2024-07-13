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Лесной пожар локализовали в Туапсинском районе Кубани

Лесной пожар в Туапсинском районе Кубани локализовали на площади 5,1 га

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Unsplash

Пожар в Джубгском лесничестве Туапсинского района Краснодарского края локализован на площади 5,1 га. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевой лесопожарный центр.

«В 11:15 (мск) работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар», — говорится в публикации.

В данный момент проводится комплекс мер, направленный на полную ликвидацию лесного пожара.

9 июля сообщалось, что площадь пожара в двух ангарах в Краснодаре увеличилась почти в два раза — до 1,2 тыс. кв. метров.

До этого на Кубани загорелось торговое здание на площади 1,6 тыс. квадратных метров. Возгорание локализовали усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.

Также утром 9 июля МЧС России сообщило о пожаре на промышленном предприятии на площади 1,5 тыс. квадратных метров в Мурманской области. Открытое горение ликвидировали. На месте работали 46 человек и 14 единиц техники.

Ранее подросток спас младшего брата и вывел друга из горящей квартиры в Амурской области.

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