В Бердянске произошли два взрыва

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Бердянске на юге Запорожской области прогремели два взрыва.

«В Бердянске громко. Жители главных морских ворот Запорожской области слышали два взрыва», — написал он.

Рогов добавил, что, по предварительным данным, взрывы являются результатом работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО) по вражеским дронам-камикадзе. Отмечается, что беспилотники были сбиты на подступах к городу.

9 июля Рогов сообщал, что на Ореховском направлении запорожской линии фронта ВС РФ нанесли серию ударов по линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего противник получил серьезные повреждения. Он добавил, что удары наносили российская авиация и артиллерия. По его словам, российские войска не дают украинским солдатам выстроить надежную систему оборонительных позиций.

Ранее в Британии предупредили Украину о приближающейся катастрофе.