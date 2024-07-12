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Испанцы рассказали, как относятся к конфликту на Украине

Жители Испании не считают конфликт на Украине своей основной проблемой

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Depositphotos

Жители Испании не считают, что конфликт на Украине является основной проблемой для их страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные опроса, проведенного Центром социологических исследований королевства.

Из результатов опроса следует, что только 0,2% опрошенных назвали украинский конфликт одной из основных проблем Испании. В итоге эта проблема оказалась в конце списка с самыми актуальными для испанцев вопросов. Жителей страны больше беспокоят политические проблемы, безработица, экономический кризис, иммиграция и действия политиков.

На вопрос о том, на сколько их беспокоит конфликт на Украине, 46,6% респондентов заявили, что украинский конфликт их беспокоит весьма, еще 18,2% ответили, что он беспокоит их сильно.

Опрос проводился с 1 по 4 июля среди 4007 жителей Испании старше 18 лет.

До этого в Испании 69% респондентов выступили против отправки своих военных на Украину.

В июне Киев получил новую партию ракет для ЗРК Patriot от Испании.

Ранее более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине.

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