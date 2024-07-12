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В МИД РФ пригрозили Норвегии ответом за санкции против российских рыбаков

Захарова: на санкции Норвегии против рыболовных судов из РФ последует ответ

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РИА Новости

Россия не оставит без ответа ужесточение Норвегией режима захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

«Не оставим очередной недружественный шаг Норвегии без ответа, намерены предпринять соответствующие меры с целью обеспечения интересов российской рыбопромысловой отрасли», – говорится в сообщении.

Захарова отметила, что новые ограничения наносят ущерб сотрудничеству двух стран. Она отметила, что шаги Осло вредят сохранению рыбных запасов, представляющих «фундаментальный интерес» для Норвегии. По словам дипломата, дальнейшее давление на рыбопромысловый флот России приведет к негативным последствиям для населения Норвегии.

5 июля власти Норвегии объявили об ужесточении режима захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны – Тромсе, Ботсфьорд и Киркенес, которые остаются открытыми на фоне действия антироссийских санкций.

До этого посол РФ в Осло заявил, что Россия и Норвегия продолжат работу в области рыболовства несмотря на санкции.

Ранее Норвегия присоединилась к новым санкциям ЕС против России.

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