В России повысили пошлины за регистрацию недвижимости

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пошлин за регистрацию прав на недвижимость. Документ опубликован на портале правовой информации.

Повышение коснется государственной регистрации сделок с недвижимостью, чья кадастровая стоимость превышает 20 млн рублей. Если раньше госпошлина для физлиц равнялась 2 тыс. рублей, то теперь ее размер составит 0,01% кадастровой стоимости, но не менее 0,01% цены сделки и не более 500 тыс. рублей.

Изменения коснутся и размера госпошлин для организаций, если кадастровая стоимость объекта превышает 22 млн рублей. Ранее было необходимо уплатить пошлину в размере 22 тыс. рублей. Теперь же она будет составлять 0,01% цены сделки, но не более 1 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Государственной Думе рассмотрят вопрос законодательного запрета на владение недвижимостью за рубежом для депутатов.

Ранее эксперт назвал выгодную для инвестиций недвижимость в Москве.