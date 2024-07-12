Путин подписал закон, разрешающий вводить туристический налог в регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям с 2025 года вводить туристический налог. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Затем она будет каждый год увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029-го.

10 июля Государственная дума приняла законопроект о введении туристического налога в России.

Ожидается, что первыми туристический сбор введут регионы с большим турпотоком. Речь идет о Краснодарском крае, регионах Поволжья и «Золотом кольце».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект о введении в России туристического налога не спровоцирует существенное подорожание отдыха. По мнению Пескова, законопроект поспособствует повышению качества туристических объектов. Представитель Кремля назвал туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики.

Ранее россиянам рассказали, куда дешевле поехать на море в июле.