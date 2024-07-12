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В США заявили об уничтожении российской «фермы ботов»

Минюст США: уничтожена «ферма ботов», продвигавшая контент в поддержку России

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Shutterstock

Министерство юстиции США заявило о выявлении и уничтожении «фермы ботов», которая якобы распространяла в интернете информацию в интересах российского правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным министерства, всего в преступной схеме было задействовано два доменных имени и 968 фиктивных учетных записей в соцсетях, часть из них имитировала реальных пользователей из США.

«Бот-ферма использовала элементы искусственного интеллекта для создания фиктивных пользователей в социальных сетях, зачастую якобы принадлежащих частным лицам в США», – говорится в сообщении ведомства.

Глава минюста США Меррик Гарланд отметил, что своими действиями американские и европейские силовики сумели сорвать пропагандистскую кампанию, которая использовала нейросети.

До того американский минюст заявил, что выявило и уничтожило «ферму ботов», которая якобы публиковала в сети информацию в интересах российских властей.

Ранее сообщалось, что сайты российских вузов переживают нашествие ботов.

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