Полиция Австралии показала видео задержания «российского шпиона»

Австралийская полиция опубликовала видео с кадрами задержания Игоря Королева, которого местные власти подозревают в шпионаже в пользу России. Видео появилось на сайте силового ведомства страны.

На кадрах видно, как Королева сажают в полицейскую машину. Затем обстановка меняется, и мужчину уже ведут в здание участка.

О задержании супругов Игоря и Киры Королевых стало известно 12 июля. Силовики нагрянули к ним в их доме в Брисбене. Как рассказал глава федеральной полиции страны Рис Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более 10 лет живут в Австралии.

По его словам, россиянка несколько лет служила рядовой в австралийской армии в должности техника по информационным системам. Предполагается, что в один из отпусков она совершила тайную поездку в Россию. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.

Сотрудники австралийских правоохранительных органов уверены, что задержанные специально искали эти сведения для передачи их российским властям. При этом о какой именно информации идет речь, в публикации не уточняется. Известно лишь, что супружеской паре «предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности».

Всего в деле Королевых фигурируют пять человек.

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