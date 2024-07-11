БАПОР расследует предполагаемое сотрудничество своих сотрудников с ХАМАС

Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) проведет расследование в отношении 108 сотрудников агентства, обвиненных Израилем в связях с ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора БАПОР по связям с общественностью Джульет Туму.

«Мы ответили на это письмо, запросив информацию и помощь для подтверждения этих обвинений, чтобы агентство могло принять меры в связи с ними», — рассказала Тума.

Подчеркивается, что в БАПОР всерьез относятся к предъявленным обвинениям.

До этого власти Израиля опубликовали имена 108 предполагаемых террористов ХАМАС, финансируемых БАПОР.

Полный список предполагаемых террористов пока что не публикуется «по соображениям секретности». При этом министерство иностранных дел Израиля призывает главу агентства «немедленно прекратить» трудоустройство террористов, так как их работа «представляет угрозу безопасности Израиля».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

Ранее Италия решила возобновить финансирование БАПОР.