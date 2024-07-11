Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Настоятель собора РПЦ в Австралии получил российское гражданство

Путин дал российское гражданство австралийскому протоиерею Макарову

close
100%
МВД России/14.мвд.рф

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ протоиерея Гавриила Макарова, настоятеля храма РПЦ в охране. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Макаров Гавриил, родившийся 7 марта 1958 года в Китае», — говорится в указе.

Гавриил родился в Китае, после чего переехал в Австралию, где стал настоятелем Свято-Николаевского собора в Брисбене.

До этого сообщалось, что в будущем может войти в Христианскую конференцию Азии. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний.

Он рассказал, что в настоящее время РПЦ активно наращивает свое присутствие в отдельных азиатских регионах. В частности, продолжает работать Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии.

Сообщалось также, что эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии».

Ранее в РПЦ обвинили Эстонию в религиозном преследовании православия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами