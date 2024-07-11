Настоятель собора РПЦ в Австралии получил российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ протоиерея Гавриила Макарова, настоятеля храма РПЦ в охране. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Макаров Гавриил, родившийся 7 марта 1958 года в Китае», — говорится в указе.

Гавриил родился в Китае, после чего переехал в Австралию, где стал настоятелем Свято-Николаевского собора в Брисбене.

До этого сообщалось, что в будущем может войти в Христианскую конференцию Азии. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний.

Он рассказал, что в настоящее время РПЦ активно наращивает свое присутствие в отдельных азиатских регионах. В частности, продолжает работать Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии.

Сообщалось также, что эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии».

Ранее в РПЦ обвинили Эстонию в религиозном преследовании православия.