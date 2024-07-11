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«Ночной волк» из Швейцарии получил гражданство России

Глава отделения «Ночных волков» в Швейцарии Шэффлер получил гражданство РФ

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Мотоклуб «Ночные Волки»/VK

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации главы отделения байкерского клуба «Ночные Волки» в Швейцарии Рольфа Шэффлера. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Постановляю принять в гражданство РФ следующих лиц:... Шэффлер Рольф Роладн, родившийся 8 июня 1960 г. в Швейцарии», — говорится в документе.

У Шэффлера есть медаль легендарной 21-й бригады особого назначения войск Росгвардии «За содействие 21 БрОН».

Российское гражданство получил исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель. Указ подписал президент России. Грюбель родился 16 октября 1967 года в Германии. Ранее он занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу «АвтоВАЗа».

Также в гражданство РФ был принят воевавший за российскую армию в зоне проведения спецоперации сербский доброволец Александр Йокич.

Всего Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России 22 лиц.

Ранее продюсер Юрий Бардаш заявил, что впитал в себя культурный код русского человека.

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