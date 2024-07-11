Политолог назвал работу врио главы Самарской области эффективной

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев занимает свой пост всего два месяца, но за это время он провел аудит регионального бюджета, что помогло увеличить доходную часть на 2024 год на 21,5 млрд рублей. На это в беседе с «Газетой.Ru» указал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Политолог назвал это «беспрецедентной историей».

Евгений Минченко отметил, что выявленные во время аудита средства пойдут на обеспечение населения транспортом, в частности, на модернизацию городского электротранспорта.

«Еще один важный момент, который демонстрирует лоббистский потенциал руководителя региона — это то, что он договорился с «Газпромом» о реализации масштабной программы газификации за счет бюджета компании», — добавил политолог.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что Федорищев обновил команду за счет выходцев из коллектива экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который ныне является помощником президента России Владимира Путина.

«Это логично, поскольку сам Федорищев — человек команды Алексея Дюмина, а ее работа признана эффективной и считается одной из лучших региональных команд в стране», — заявил политолог.

Комментируя состоявшуюся накануне первую «Прямую линию» с врио губернатора Самарской области, эксперт отметил, что Вячеслав Федорищев, являясь самым молодым губернатором страны, «демонстрирует динамичное лидерство и открытость».

По его словам, это проявляется и в том, что социальные сети Федорищева стали эффективной площадкой для общения с жителями региона.

«Еженедельно там фиксируется около 80 тыс. обращений, на которые лично отвечает сам глава региона, министры и заместители председателя областного правительства», — уточнил Минченков.

Диалог с людьми для Федорищева — это главный инструмент в выстраивании губернаторской программы, подчеркнул эксперт.

Также он отметил перезапуск программы по формированию кадрового резерва. В качестве примера эксперт привел заявленный открытый конкурс из числа жителей региона на должность министра молодежной политики.

10 июля прошла «Прямая линия» с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. Главными темами для обсуждения стали благоустройство и ремонт дорог, ЖКХ и тарифы на них, улучшение общественного транспорта, соцподдержка граждан и повышение уровня здравоохранения. Кроме того, глава региона рассказал о планах на будущее и представил свою команду.