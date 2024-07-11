Украина арестовала судно, заходившее в порт Севастополя

Украинские силовики наложили арест на грузовое судно Usko Mfu, которое якобы два раза заходило в севастопольский порт. Об этом сообщил Telegram-канал офиса генерального прокурора Украины.

«В акватории порта Рени Одесской области... наложен арест на иностранное морское судно, осуществлявшее вывоз агропродукции через закрытые морские порты... полуострова [Крым]», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в ноябре 2023 года Usko Mfu зашло под флагом Камеруна в порт Севастополя, где якобы загрузило на борт порядка 3 тыс. тонн зерна для турецкой компании. В мае судно осуществило заход в ту же гавань, где выгрузило товары, привезенные из Турции, после чего ушло в Стамбул.

Украинская прокуратура заявляет, что при заходе в крымский порт грузовое судно выключало автоматическую идентификационную систему, что нарушает требования безопасности мореходства.

В феврале сообщалось о ситуации в Охотском море у берегов Сахалина, где экипаж трех арестованных судов не мог сойти на берег в течение месяца. Это произошло, так как суд наложил санкции на компанию — владельца кораблей в виде запретов на ведение промысловой деятельности и на совершение любых финансовых операций.

Ранее американское новостное агентство обнаружило десятки танкеров, простаивающих из-за санкций США.