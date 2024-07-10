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Психолог объяснила, как перестать быть достигатором

Психолог Смолярчук призвала ставить цели не в ущерб здоровью и семье

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Depositphotos

Современные реалии предполагают постоянное движение по карьере и саморазвитие, однако успех далеко не всегда приносит удовлетворение, поскольку человек хочет большего, и идет вперед, жертвуя здоровьем, взаимоотношениями в семье и т.д. Об этом в эфире «Радио 1» напомнила директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

В вопросе достигаторства она посоветовала подумать, зачем оно нужно и стоит ли жертвовать всем.

«Человек должен задать вопрос: я это делаю ради чего? Чтобы доказать маме или чтобы доказать себе? Это разные задачи. Можно строить карьеру ради того, чтобы управлять бизнесом, сидя на острове и ополаскивая ноги в океане — это одна задача, другие задачи — если вырасти внутренне или встретить любовь. Надо разбираться со своими промежуточными задачами», — порекомендовала специалист.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого перечислила симптомы хронической усталости. На нее могут указывать приступы гнева, снижение концентрации внимания, головные и мышечные боли, а также пониженный иммунитет, рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, признаками хронической усталости могут быть боли в суставах, озноб, бессонница, головокружение, одышка, тошнота, а также чувствительность к свету, звукам и запахам.

Ранее россиянам объяснили, чем опасны регулярные переработки.

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