Глава МЧС РФ рассказал об уменьшении числа пожаров

Руководитель МЧС Российской Федерации Александр Куренков заявил, что число пожаров с начала текущего года в России сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом их площадь выросла в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что с начала 2024 года на территории страны было зафиксировано около шести тысяч очаговых природных пожаров на общей площади 3,5 млн га.

Куренков подчеркнул, что прогноз с лесными пожарами, которые действуют в Якутии и Забайкальском крае, остается неблагоприятным. Он добавил, что по решению правительственной комиссии обстановка на территории Республики Саха и Забайкальского края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера.

До этого президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и паводками в стране.

Отмечается, что в начале совещания глава МЧС Александр Куренков проинформировал о ситуации с лесными пожарами в регионах РФ и о ликвидации последствий весенних паводков.

Ранее в Муйском районе Бурятии отменили режим ЧС, введенный ранее из-за крупных лесных пожаров.