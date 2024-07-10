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В МЧС заявили о большом количестве подложных заявлений на компенсацию за паводки

Куренков: до трети заявлений на компенсацию за паводки были необоснованными

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

До трети заявлений на компенсацию за паводки были необоснованными или повторными, заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы МЧС, власти регионов, пострадавших от паводков, столкнулись с проблемами при назначении выплат.

«С одной стороны, упрощенный порядок подачи заявлений, реализованный через портал госуслуг, позволил в кратчайшие сроки организовать работу по оказанию финансовой помощи. С другой стороны, почти каждое третье заявление из более чем 700 тысяч принятых было повторным или необоснованным, от людей фактически не пострадавших», — заявил Куренков.

При этом, добавил Куренков, общая сумма выплат из государственного бюджета для пострадавших от наводнений и паводков составила почти 11 млрд рублей, и 98% заявлений от пострадавших уже обработаны.

До этого Путин предложил правительству обсудить ситуацию с лесными пожарами и паводками.

Ранее в Муйском районе Бурятии отменили режим ЧС, введенный ранее из-за крупных лесных пожаров.

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