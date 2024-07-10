Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полковник допустил перекрытие Атлантики Россией в случае войны с США

Макгрегор: Россия сможет перекрыть Атлантику в случае войны с США

close
100%
Reuters

Россия сможет отрезать путь американским войскам в случае войны. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

«По географическим причинам Украина не может стать еще одним Вьетнамом. В 1965 году никто не мог или не хотел преграждать нам путь во Вьетнам. Сегодня русские подлодки немедленно перекроют Атлантику, а все наши плацдармы в Восточной Европе будут уничтожены градом ракет», — заявил экс-советник.

Макгрегор отметил, что противовоздушная и противоракетная оборона США и НАТО способна защитить всего лишь пять процентов европейской территории альянса.

Экс-советник Пентагона также добавил, что у Запада нет сухопутных войск, которые можно было бы направить в зону боевых действий. Тем более что европейские народы не хотят войны, как и американцы.

Макгрегор подчеркнул, что сложившаяся ситуация — это тупик. Экс-полковник указал, что любая попытка имитировать вьетнамский сценарий закончится неожиданно и плохо как для США, так и для Европы.

В июне глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году.

В том же месяце президент России Владимир Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» РФ на НАТО «тупыми как стол».

Ранее Медведев исключил нападение России на Запад.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами