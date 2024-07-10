Полковник допустил перекрытие Атлантики Россией в случае войны с США

Россия сможет отрезать путь американским войскам в случае войны. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

«По географическим причинам Украина не может стать еще одним Вьетнамом. В 1965 году никто не мог или не хотел преграждать нам путь во Вьетнам. Сегодня русские подлодки немедленно перекроют Атлантику, а все наши плацдармы в Восточной Европе будут уничтожены градом ракет», — заявил экс-советник.

Макгрегор отметил, что противовоздушная и противоракетная оборона США и НАТО способна защитить всего лишь пять процентов европейской территории альянса.

Экс-советник Пентагона также добавил, что у Запада нет сухопутных войск, которые можно было бы направить в зону боевых действий. Тем более что европейские народы не хотят войны, как и американцы.

Макгрегор подчеркнул, что сложившаяся ситуация — это тупик. Экс-полковник указал, что любая попытка имитировать вьетнамский сценарий закончится неожиданно и плохо как для США, так и для Европы.

В июне глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году.

В том же месяце президент России Владимир Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» РФ на НАТО «тупыми как стол».

Ранее Медведев исключил нападение России на Запад.