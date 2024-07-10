Путин оценил уровень безработицы в России

Безработица в России находится на крайне низком уровне в 2,6%, рассказал президент страны Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%», — сообщил российский лидер на встрече с членами правительства.

Он отметил, что число работающих россиян за год выросло с 73,4 млн до 74,1 млн человек.

О том, что уровень безработицы в РФ опустился до 2,6%, в июне сообщил Росстат. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в марте 2024 года, когда безработица опустилась до 2,7%. На тот момент общая численность безработных в стране составляла 2,026 млн человек.

5 июня Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что в I квартале текущего года рост российской экономики составил 5,4%. Он также отмечал, что главный вопрос стоит не в том, «где найти работу», а «где найти кадры».

Ранее в России спрогнозировали снижение спроса на руководящих работников.