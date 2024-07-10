Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил уровень безработицы в России

Путин: уровень безработицы в РФ составляет 2,6%

Безработица в России находится на крайне низком уровне в 2,6%, рассказал президент страны Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%», — сообщил российский лидер на встрече с членами правительства.

Он отметил, что число работающих россиян за год выросло с 73,4 млн до 74,1 млн человек.

О том, что уровень безработицы в РФ опустился до 2,6%, в июне сообщил Росстат. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в марте 2024 года, когда безработица опустилась до 2,7%. На тот момент общая численность безработных в стране составляла 2,026 млн человек.

5 июня Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что в I квартале текущего года рост российской экономики составил 5,4%. Он также отмечал, что главный вопрос стоит не в том, «где найти работу», а «где найти кадры».

Ранее в России спрогнозировали снижение спроса на руководящих работников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами