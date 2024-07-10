Политолог объяснил значимость партнерства России и Индии

Отношения с Индией принципиально важны для российских властей. Это одна из набирающих влияние стран Юга, самая населенная страна в мире, с динамично развивающейся экономикой и демонстрирующая достаточно независимую внешнюю политику. Таким мнением, комментируя состоявшиеся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с «Газетой.Ru» поделился политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Эксперт не связывает проведение встречи Владимира Путина с Нарендрой Моди с предстоящим саммитом НАТО, напоминая, что Индия является крупнейшим в мире покупателем французской военной техники, а президент Пятой республики Эммануэль Макрон — один из наиболее жестких критиков России внутри Евросоюза.

Более того, Евгений Минченко отметил, что Франция и Индия проводят совместные военные учения.

«Но в целом считаю, что Индия оказалась очень полезна России, потому что в условиях санкций со стороны западных стран стала для нас одним из ключевых партнеров в энергетической сфере и главным рынком для российской нефти», — констатировал политолог.

Он добавил, что возникли проблемы с конвертацией рупий, однако механизмы по балансированию финансовых потоков между Россией и Индией были найдены.

Сотрудничество с Россией, по его мнению, не менее выгодно и самой Индии.

Нарендру Моди политолог назвал «достаточно радикальным политиком», который всегда подчеркивает, что национальные интересы Индии для него первичны.

По словам политолога, лидеры двух стран выстроили эффективный формат долгосрочного взаимодействия, который основан на стратегических интересах.

Российско-индийское сотрудничество, подкрепленное совместной работой в формате БРИКС и ШОС, помогло странам преодолеть сложнейшие экономические и энергетические вызовы, считает эксперт.

«В этой вот сложной многомерной игре в геополитические шахматы в нескольких измерениях, которую реализует Владимир Путин, Индия, конечно же, является одним из значимых и необходимых для России элементов», — заключил Евгений Минченко.

9 июля в Большом Кремлевском дворце состоялись переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который находится в РФ с официальным визитом.