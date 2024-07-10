Песков рассказал о встрече Путина по развитию КПП

Встреча президента России Владимира Путина по развитию контрольно-пропускных пунктов в стране частично пройдет в открытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она (встреча. — Прим. ред.) будет частично в открытом режиме. Будет доклад Виталия Савельева с присутствием СМИ и Пикалева из ФТС без присутствия СМИ», — рассказал представитель Кремля.

10 июля президент России Владимир Путин проведет совещание с членами кабинета министров. Встреча состоится в формате видеоконференцсвязи. Основной темой обсуждения станет развитие КПП через границу страны. С докладами выступят заместитель председателя правительства Виталий Савельев и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев.

Песков также сообщил, что в середине дня, 10 июля, Путин проведет совещание с членами правительства, выслушает доклады по текущим вопросам.

Ранее Путин провел встречу с финалистами конкурса «Это у нас семейное».