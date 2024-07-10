В Татарстане возбудили дело по факту крушения легкомоторного самолета

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Cessna. Об этом сообщается в Telegram-канале межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По версии следствия, днем 10 июля 2024 года легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря у поселка Камское Устье. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет, а на его борту находились четыре человека, в числе которых был один несовершеннолетний. При падении самолет загорелся, а выжить удалось лишь одному мужчине, который был госпитализирован.

Тем временем в оперативных службах заявляли, что основными причинами крушения самолета в Татарстане могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования.

До этого в Бурятии экстренную посадку совершил легкомоторный самолет Ан-2. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.