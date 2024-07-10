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Подозреваемый в неуплате налогов экс-депутат Драганов заявил о своей невиновности

Экс-депутат Драганов назвал себя добропорядочным гражданином после обысков

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Валерий Драганов, в отношении которого открыто дело о неуплате налогов, считает себя невиновным и утверждает, что спокоен за свою судьбу. Об этом экс-парламентарий заявил в разговоре с ТАСС.

«Я не могу вам ничего сказать, я добропорядочный гражданин, который хочет отвечать за свои слова. <...> Я возвращусь в Москву и обязательно по этому поводу выскажусь», — сказал Драганов.

По словам депутата, случившееся причинило боль его семье, однако в целом он спокоен за себя, родственников и свой бизнес и надеется, что происходящее подвергнут объективному правовому анализу.

Обыски в доме Драганова в подмосковном Красногорске прошли 9 июля. В момент визита силовиков в доме находились жена и сын экс-парламентария. После обысков правоохранители вынесли несколько коробок.

Сам экс-депутат в настоящее время находится в Екатеринбурге на форуме «Иннопром-2024». Ему вручили повестку, по которой он должен приехать в Москву и поговорить со следователем.

Ранее сообщалось, что экс-министра Свердловской области вернули из зоны СВО из-за уголовного дела.

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