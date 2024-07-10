Вильфанд спрогнозировал ливни с градом в восьми регионах РФ

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд предрек грозы с градом и ветром с порывами от 20 м/с в восьми регионах РФ. Его слова приводит ТАСС.

По прогнозу синоптика, грозы ожидаются в Хакасии, Башкирии, в республике Алтай и Алтайском крае, в Красноярском крае, в Кемеровской, Оренбургской и Челябинской областях. Максимальная скорость ветра ожидается в Башкирии — до 26 м/с. При этом в Оренбургской, Челябинской и Кемеровской областях града не ожидается.

До этого москвичей предупредили о залповых ливнях.

В пятницу, 5 июля, в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В результате в Москве 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков. Специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев, которые сейчас пилят и вывозят за пределы города.

Ураган сорвал часть крыши на железнодорожной станции «Электрозаводская» Казанского направления, в результате чего оказался поврежден контактный провод. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее жителей нескольких областей РФ предупредили о жаре до 42°C и грозах.