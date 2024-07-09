Духовенство Татарстана одобрило «халяльный кешбэк»

В России появится новый исламский финансовый продукт под названием «халяльный кешбэк». Данную инициативу одобрило Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ), говорится на сайте религиозной организации.

Муфтий республики Камиль Самигуллин провел встречу с основателями проекта Halal Card Исламом Ахмедшиным и Тимуром Хакимовым, после которого вручил гостям решение совета улемов ДУМ Татарстана о дозволенности данного продукта.

«Халяльный кешбэк» призван возвращать клиентам часть расходов, оплаченных с банковской карты. Внешним контролером исламского финансового продукта был назначен представитель ДУМ РТ.

О том, что банки и онлайн-маркетплейсы часто предлагают повышенный кешбэк для привлечения и стимулирования новых и постоянных клиентов, а кибермошенники уже несколько лет пользуются этим для фишинговых атак, сообщалось в материале «Газеты.Ru».

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