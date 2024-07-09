Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина планирует отдать в частные руки два ранее национализированных предприятия

На Украине собираются приватизировать два ранее национализированных предприятия

close
100%
Reuters

Правительство Украины включило в список объектов большой приватизации два ранее национализированных предприятия, владельцами которых, как заверяют в Киеве, были российские предприниматели. Об этом заявил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет РИА Новости.

«Включены в перечень объектов большой приватизации государственной собственности <...> доли размером 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Аэрок», – пояснил Мельничук в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что украинские власти приглашают польских коллег посетить страну и поучаствовать в приватизации промышленных объектов. Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль отметил, что уже переговорил с делегацией из правительства Польши. На встрече, по его словам, обсуждалась запланированная на лето кампания по приватизации украинских объектов.

Ранее правительство Украины передало 70 шахт и другие госпредприятия Фонду государственного имущества, занимающемуся приватизацией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами