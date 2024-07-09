Украина планирует отдать в частные руки два ранее национализированных предприятия

Правительство Украины включило в список объектов большой приватизации два ранее национализированных предприятия, владельцами которых, как заверяют в Киеве, были российские предприниматели. Об этом заявил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет РИА Новости.

«Включены в перечень объектов большой приватизации государственной собственности <...> доли размером 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Аэрок», – пояснил Мельничук в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что украинские власти приглашают польских коллег посетить страну и поучаствовать в приватизации промышленных объектов. Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль отметил, что уже переговорил с делегацией из правительства Польши. На встрече, по его словам, обсуждалась запланированная на лето кампания по приватизации украинских объектов.

Ранее правительство Украины передало 70 шахт и другие госпредприятия Фонду государственного имущества, занимающемуся приватизацией.