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Депутат назвал выставку «Россия» событием мирового масштаба

Депутат Матвейчев: гости выставки «Россия» испытали чувство гордости за страну

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Выставка «Россия», которая проходила на ВДНХ с 4 ноября прошлого года по 8 июля, стала событием не только общероссийского, но и общемирового масштаба, считает зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Выставка «Россия» стала одним из самых посещаемых мест на земле, число ее гостей составило более 18 млн человек», — отметил парламентарий в беседе c «Газетой.Ru».

Олег Матвейчев подчеркнул, что миллионы людей приходили на ВДНХ не из-за того, что отреагировали на рекламу выставки, а по совету уже посетивших ее друзей и родственников.

Сам он, по его признанию, посещал выставку семь раз.

«Люди хотели посмотреть на это чудо, на достижения страны, испытать чувство гордости, которое всех нас охватывало при посещении выставки. Люди увидели Россию, ее регионы, узнали, сколько всего интересного там создается. Познакомились с работой российских корпораций, лучших в мире по своим возможностям и техническим достижениям», — сказал депутат.

Матвейчев отметил, что выставка нельзя назвать «мертвым музеем». Там проходили форумы, конференции, круглые столы, стратегические сессии, экспертные панели, на которых обсуждались текущие проблемы России, происходил постоянный «мозговой штурм».

«Губернаторы, члены правительства, эксперты и простые россияне принимали участие в работе выставки, обсуждали важные вопросы, многому научились, завязали нужные контакты», — добавил зампред думского комитета.

Также он поддержал решение главы государства Владимира Путина о создании национального центра «Россия».

«Очень важно, чтобы страна в постоянном режиме видела все свои достижения», — заявил Матвейчев.

Международная выставка «Россия» закрылась 8 июля, но продолжит существование в формате национального центра, который будет хранить ее наследие.

Такое решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным, подписавшем 1 июля распоряжение о создании национального центра «Россия».

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