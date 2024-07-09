«Чемпионат» провел день здорового образа жизни в «Лужниках»

«Чемпионат» в День московского спорта, 6 июля, провел день здорового образа жизни для жителей и гостей столицы, сообщает пресс-служба спортивного портала.

Организатором события выступил Департамент спорта города Москвы, а «Чемпионат» — официальным партнером мероприятия. Отмечается, что праздник в «Лужниках» посетили более 157 тыс. человек.

Портал расположился совсем недалеко от главной сцены. В локации «Чемпионата» для посетителей была организована игровая зона с PS5, кикером и аэрохоккеем, а также лаунж-зона с мягкими пуфами и столиками с зарядными станциями. Кроме того, сотрудники портала разыгрывали уникальные сувениры и призы, например, мяч Евро-2024.

В рамках мероприятия прошли открытые тренировки от признанных мастеров своего дела. Так, для любителей единоборств и фитнеса массовую тренировку провел серебряный призер Олимпийских игр и абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс — младший. Также он провел показательное выступление с участием рэп-исполнителя Джигана.

Кроме того, тренер Этери Тутберидзе провела мастер-класс в зоне фигурного катания, а лучшие российские фигуристы продемонстрировали гостям сольные и парные выступления.

В ходе Дня московского спорта в зоне экстремальных видов спорта прошли чемпионаты России по BMX-фристайлу и самокатному спорту, а также мастер-классы и показательные выступления в различных дисциплинах при участии звезд мирового и российского экстрим. На площадке стантрайдинга состоялся чемпионат России по этому виду спорта. С экстремальной программой в этой зоне выступил Марат Канкадзе. Кроме того, с фанатами встретился основатель мирового паркур-движения и звезда фильма «13-й район» Давид Белль.