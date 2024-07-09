Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Солнечногорске объявили победителей конкурса «Это у нас семейное»

Победителями конкурса «Это у нас семейное» стали 32 команды

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Мастерской управления «Сенеж» 8 июля подвели итоги конкурса «Это у нас семейное», сообщает пресс-служба конкурса.

На финале собрались 300 семей из 83 регионов России и Казахстана, а победителями стали 32 команды.

Обращаясь к финалистам, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что президент Владимир Путин поручил сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным.

Также Кириенко рассказал, что в финале несколько команд набрали одинаковое количество баллов, поэтому было принято решение наградить 32 команды победителей. Все победившие команды получат сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий.

По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, семейные проекты все больше влияют на развитие общества и государства.

«Вы все индивидуальные, вместе вы стали мощной движущей силой. Вы являетесь основой нашей страны», — сказала она.

Всего в заявочной кампании конкурса приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд. В окружных полуфиналах приняли участие 1577 семей. Все 300 команд-финалистов отправятся в семейные поездки от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами