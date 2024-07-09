В Солнечногорске объявили победителей конкурса «Это у нас семейное»

В Мастерской управления «Сенеж» 8 июля подвели итоги конкурса «Это у нас семейное», сообщает пресс-служба конкурса.

На финале собрались 300 семей из 83 регионов России и Казахстана, а победителями стали 32 команды.

Обращаясь к финалистам, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что президент Владимир Путин поручил сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным.

Также Кириенко рассказал, что в финале несколько команд набрали одинаковое количество баллов, поэтому было принято решение наградить 32 команды победителей. Все победившие команды получат сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий.

По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, семейные проекты все больше влияют на развитие общества и государства.

«Вы все индивидуальные, вместе вы стали мощной движущей силой. Вы являетесь основой нашей страны», — сказала она.

Всего в заявочной кампании конкурса приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд. В окружных полуфиналах приняли участие 1577 семей. Все 300 команд-финалистов отправятся в семейные поездки от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».