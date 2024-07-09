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Количество госпитализированных после отравления в лагере Тувы детей увеличилось

Ховалыг: до 31 выросло количество детей, госпитализированных с отравлением в Туве

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Haggardous50000/Shutterstock

Количество детей, которые были госпитализированы в инфекционную больницу Тувы после отравления в оздоровительном лагере «Чагытай», увеличилось до 31. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, всего пострадали 34 ребенка.

«В инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывают, трем назначено амбулаторное лечение», — проинформировал Ховалыг.

По предварительным данным, дети, отдыхавшие в первую летнюю смену, стали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря. Ховалыг заявил, что поручил министерству образования и минздраву Тувы совместно организовать проверку в лагере, оказать содействие правоохранительным и надзорным органам, а также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.

До этого сообщалось о 18 госпитализированных. Управление Роспотребнадзора по республике Тыва и Центр гигиены и эпидемиологии начали эпидемиологическое расследование.

Ранее у более 70 отравившихся роллами в Бурятии выявили сальмонеллез.

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