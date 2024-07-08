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Путин провел встречу с финалистами конкурса «Это у нас семейное»

Владимир Путин: конкурс «Это у нас семейное» удался

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Алексей Майшев/РИА Новости

Конкурс «Это у нас семейное», безусловно, удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы. Об этом на встрече с финалистами конкурса в завершающий день работы международной выставки-форума «Россия» заявил президент России Владимир Путин.

На мероприятии глава государства обсудил с участниками вопросы повышения престижа многодетных семей и меры их поддержки.

«Меня очень удивило и порадовало, что участники по возрасту такие разные. Самому молодому, младшему участнику – пять лет, а самому взрослому и опытному – 91 год. Это, конечно, очень сильно. В этой связи хотел бы сказать, что вне зависимости от того, кто реально победит, все вы остались в выигрыше», — сказал президент.

Также финалисты конкурса рассказали Путину о своих профессиональных династиях, семейных традициях, поблагодарили за организацию конкурса «Это у нас семейное». Кроме того, один из участников выступил с инициативой о создании в России бесплатного праздника для многодетных семей. Президент поддержал идею.

«Я согласен. Это, казалось бы, мелочь, но она может иметь значение для многодетных семей. Она будет не только государство мобилизовывать, но и сами семьи», — сказал он.

Помимо этого, на встрече глава государства заявил о необходимости привести в порядок систему отпусков для участников специальной военной операции.

«Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю, будем работать над этим», — сказал Путин.

Напомним, конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов страны. Отмечается, что 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку.

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