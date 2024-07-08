Политолог рассказал о роли БАМа в развороте экономики России на Восток

Байкало-Амурская магистраль — важный стратегический объект страны, роль которого сегодня, особенно в контексте концентрации внешнеэкономических действий в восточном направлении, сложно переоценить. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Политолог напомнил о том, что несколько лет назад, когда по инициативе президента России Владимира Путина был инициирован проект второй очереди развития БАМа, возникло много разных скептических мнений, которые сводились к тому, что гигантские траты в модернизацию магистрали не окупятся.

«Сегодня что-то не видно и не слышно этих экспертов, выражавших скепсис. БАМ бьет рекорды по товаропотоку. Инвестиции были направлены, в том числе, в развитие территорий, в инфраструктуру, в строительство новых социальных объектов, что повлияло на качество жизни в шести регионах, через которые идет магистраль», — сказал Алексей Мартынов.

Строительство БАМа, начатое 50 лет назад, политолог назвал грандиозным проектом и национальной гордостью.

«Но и тогда, 50 лет назад тоже ходили разговоры о том, что построить БАМ в экстремальных условиях вечной мерзлоты невозможно. С точки зрения существовавших в то время технологий это было невозможно, но железнодорожный путь проложить все же удалось. Этим гордилась вся страна», — сказал Мартынов.

Он добавил, что строящаяся вторая ветка БАМа увеличит пропускную способность магистрали, даст новый импульс развороту экономики на Восток.

В этом году отмечается 50-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которая соединяет Восточную Сибирь с Дальним Востоком.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил (https://www.gazeta.ru/social/news/2024/07/08/23413723.shtml) строителей БАМа, заявив, что сама жизнь доказала востребованность магистрали.