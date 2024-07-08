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В Ростовской области в День семьи, любви и верности наградили образцовые семейства

Губернатор Голубев назвал обязанностью власти сохранять и поддерживать семьи

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Правительство Ростовской области

Донская земля всегда была крепка семейными традициями, которые на протяжении сотен лет бережно передаются от родителей к детям. Об этом в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщается на сайте правительства региона.

В этот день Голубев встретился с крепкими супружескими парами и вручил им государственные награды, а также знаки «Во благо семьи и общества». Кроме того, четырем многодетным семьям были вручены ключи от микроавтобусов.

Отмечается, что на Дону около 50 тысяч многодетных семей, а за 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза.

Как подчеркнул губернатор, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что от сохранения семейных ценностей во многом зависит благополучие нашего общества.

«В Ростовской области, в целом, и в этом зале, в частности, много людей, которые знают, как построить счастливую семью. Важно, чтобы вашим примером вдохновлялись молодые люди, которые только начинают свой совместный путь. Семья – это главное богатство нашей страны», — сказал Голубев.

Как уточнили в правительстве региона знаком «Во благо семьи и общества» за 13 лет в регионе, награждены более тысячи донских пар, стаж семейной жизни большинства из них превышает 40 лет. Кроме того, почетным званием «Трудовая династия Дона» удостоены 88 семей. Губернатор наградил 8 июля еще две семьи — Василенко и Стародубцевых. Их общий трудовой стаж составляет около 300 лет.

По мнению Голубева, власть обязана сохранить и поддержать семьи. Он рассказал, что в Ростовской области действует комплекс мер поддержки семей с детьми, которыми пользуются более 200 тысяч донских семей. Помимо этого, выплачивается региональный материнский капитал, при рождении трех и более детей на каждого малыша положена выплата более 80 тысяч рублей. Также почти 200 многодетных донских семей обеспечены микроавтобусами.

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