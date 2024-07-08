Адмирал Владимир Касатонов назначен начальником главного штаба ВМФ

Адмирал Владимир Касатонов назначен начальником главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в структурах ВМФ.

Отмечается, что ранее Касатонов занимал пост заместителя главкома военно-морского флота.

До этого вице-адмирал Сергей Липилин занял пост главы Балтийского флота. Занимавший ранее должность командующего Балтийским флотом Владимир Воробьев стал заместителем главкома ВМФ.

В марте главнокомандующий флота адмирал Николай Евменов был отправлен в отставку. В апреле министр обороны Сергей Шойгу сообщил об указе Владимира Путина о замене командующих флотом во время совещания с руководящим составом Вооруженных сил. Главой военно-морского флота стал адмирал Александр Моисеев, ранее возглавлявший Северный флот.

Ранее Путин рассказал о долгосрочной концепции развития ВМФ.