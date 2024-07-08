Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адмирал Владимир Касатонов назначен начальником главного штаба ВМФ

РБК: начальником главного штаба ВМФ назначен Адмирал Владимир Касатонов

Адмирал Владимир Касатонов назначен начальником главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в структурах ВМФ.

Отмечается, что ранее Касатонов занимал пост заместителя главкома военно-морского флота.

До этого вице-адмирал Сергей Липилин занял пост главы Балтийского флота. Занимавший ранее должность командующего Балтийским флотом Владимир Воробьев стал заместителем главкома ВМФ.

В марте главнокомандующий флота адмирал Николай Евменов был отправлен в отставку. В апреле министр обороны Сергей Шойгу сообщил об указе Владимира Путина о замене командующих флотом во время совещания с руководящим составом Вооруженных сил. Главой военно-морского флота стал адмирал Александр Моисеев, ранее возглавлявший Северный флот.

Ранее Путин рассказал о долгосрочной концепции развития ВМФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами