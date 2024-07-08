Премьер-министр Индии Моди прибыл в Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что борт индийского премьера приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. Его визит в РФ продлится с 8 по 9 июля. Он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Последний раз глава индийского правительства был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. Последняя поездка Моди в Москву проходила в 2015 году.

До этого в Кремле заявили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Издание Bloomberg сообщало, что визит Моди в Россию призван продемонстрировать, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими.

В то же время неназванные собеседники Bloomberg отметили, что не следует ожидать «громких объявлений» по итогам визита Моди в Россию.

Ранее сообщалось, что премьер Индии в ходе поездки в РФ поднимет вопрос об участии иностранцев в СВО.