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Самолет совершил вынужденную посадку из-за массовой драки на борту

Рейс Ryanair в Лондон был сорван после конфликта между двумя семьями на борту

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Global Look Press

Рейс Ryanair из Агадира (Марокко) в Лондон был перенаправлен всего через 36 минут полета из-за драки между пассажирами, пишет The Sun.

Все началось с того, что мужчина попросил соседку подвинуться, чтобы он мог сесть вместе со своей женой и маленькими детьми. Женщина, сидевшая рядом с собственной дочерью, отказалась пересесть, в результате чего отец семейства начал угрожать ей. Затем муж пассажирки бросился на защиту своей жены. Между двумя мужчинами завязалась потасовка, и сотрудники Ryanair пытались вмешаться, но не смогли утихомирить пассажиров.

«Потом у женщины в соседнем ряду начался приступ паники из-за всего происходящего. Она кричала, а дети плакали. Это было похоже на эффект снежного кома», — рассказал очевидец конфликта.

В итоге командир воздушного судна решил прервать рейс и садиться в Марракеше. Когда самолет приземлился, его встретила марокканская полиция, которая сняла с рейса девять человек, участвовавших в драке. Сотрудникам Ryanair потребовалось более двух часов, чтобы вывести из самолета всех дебоширов. К этому моменту экипажу потребовался отдых, поэтому остававшихся пассажиров погрузили в автобусы и отвезли в отель, вылететь в Лондон они смогли только на следующее утро.

«Мы приносим свои искренние извинения пассажирам за это перенаправление и последующую задержку, которая не зависела от Ryanair», — отметили в авиакомпании.

Ранее пьяный пассажир разделся на борту самолета и напал на экипаж.

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