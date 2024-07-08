Осужденной за нападение пенсионерке ужесточили режим после отказа от помилования

Заключенная из Бурятии отказалась от президентского помилования и попала под ужесточение условий содержания в колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитника Святослава Хроменкова.

Женщина отбывает срок в колонии общего режима (ИК-11 в поселке Бозой Иркутской области) за нападение на полицейского. Весной этого года она получила помилование от президента в честь 8-го марта, соответствующий указ был подписан Путиным в отношении 52 женщин-заключенных.

Однако Филонова отказалась от помилования и теперь поставлена на строгие условия содержания (СУС). Как пояснил Хроменков, СУС — это запираемое помещение внутри колонии, также женщину ограничили в свиданиях за «злостное нарушение режима», а именно — после трехкратного помещения в ШИЗО.

В письме пенсионерка рассказала, что последний раз она попала в штрафной изолятор за подкинутую книгу и ночную рубашку, а до этого ее наказали за то, что она вмешалась в конфликт сотрудника колонии и другой заключенной, а также поделилась с ней средствами личной гигиены.

62-летняя активистка была арестована в ноябре 2022 года по обвинению в насилии в отношении полицейского. По версии следствия, она сломала палец сотруднику полиции в ходе митинга против частичной мобилизации в России. Суд приговорил Филонову к 2 годам 10 месяцам лишения свободы, вину она так и не признала.

В марте 2023 года уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что 15-летнего сына-инвалида активистки забрали в детдом. По словам омбудсмена, ребенок остался без попечения законного представителя и был помещен в интернат до устройства в семью.

Ранее на уральского правозащитника, сообщившего СМИ о пытках в колонии, завели уголовное дело.