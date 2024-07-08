Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденной за нападение пенсионерке ужесточили режим после отказа от помилования

Отказавшейся от помилования пенсионерке из Бурятии запретили регулярные свидания

close
100%
Подъём»' class="item-image" >
Телеграм-канал »Подъём»

Заключенная из Бурятии отказалась от президентского помилования и попала под ужесточение условий содержания в колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитника Святослава Хроменкова.

Женщина отбывает срок в колонии общего режима (ИК-11 в поселке Бозой Иркутской области) за нападение на полицейского. Весной этого года она получила помилование от президента в честь 8-го марта, соответствующий указ был подписан Путиным в отношении 52 женщин-заключенных.

Однако Филонова отказалась от помилования и теперь поставлена на строгие условия содержания (СУС). Как пояснил Хроменков, СУС — это запираемое помещение внутри колонии, также женщину ограничили в свиданиях за «злостное нарушение режима», а именно — после трехкратного помещения в ШИЗО.

В письме пенсионерка рассказала, что последний раз она попала в штрафной изолятор за подкинутую книгу и ночную рубашку, а до этого ее наказали за то, что она вмешалась в конфликт сотрудника колонии и другой заключенной, а также поделилась с ней средствами личной гигиены.

62-летняя активистка была арестована в ноябре 2022 года по обвинению в насилии в отношении полицейского. По версии следствия, она сломала палец сотруднику полиции в ходе митинга против частичной мобилизации в России. Суд приговорил Филонову к 2 годам 10 месяцам лишения свободы, вину она так и не признала.

В марте 2023 года уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что 15-летнего сына-инвалида активистки забрали в детдом. По словам омбудсмена, ребенок остался без попечения законного представителя и был помещен в интернат до устройства в семью.

Ранее на уральского правозащитника, сообщившего СМИ о пытках в колонии, завели уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами