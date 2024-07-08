Лесной пожар под Геленджиком полностью потушили спустя несколько часов

Лесной пожар в районе хутора Джанхот в Геленджике полностью потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Возгорание начали тушить поздним вечером 7 июля. Площадь пожара составляла около 7,5 гектара. Для его тушения использовался вертолет МЧС. На тушение пожара были направлены 95 человек и 23 единицы специальной техники.

В итоге через пару часов огонь локализовали, но пожарные продолжает обрабатывать тлеющие и задымленные участки, чтобы избежать повторного возгорания.

Вечером 7 июля возгорание сухой растительности случилось в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Сначала огонь распространился на площади 0,6 га, но затем занял более 1 га. Пожар тушат 79 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России работают 11 человек и три единицы техники.

Глава района Сергей Бойко отмечал, что из-за пожара эвакуировали людей из близлежащих баз отдыха. Сотрудники полиции назвали поджог возможной причиной пожара в бухте. Сейчас они ищут возможных поджигателей.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в одном из регионов России выросла до 18 тысяч гектаров.