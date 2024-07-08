Крупный лесной пожар в бухте Инал на Кубани удалось локализовать

Пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края удалось локализовать на площади 1,2 га. Об этом сообщил оперштаб региона.

Возгорание сухой растительности случилось накануне в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Сначала огонь распространился на площади 0,6 га, но затем занял более 1 га. Пожар тушат 79 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России работают 11 человек и три единицы техники.

Глава района Сергей Бойко отмечал, что из-за пожара эвакуировали людей из близлежащих баз отдыха.

Сотрудники полиции назвали поджог возможной причиной крупного лесного пожара в бухте Инал в Краснодарском крае. Сейчас они ищут возможных поджигателей.

До этого сообщалось, что пожарные полностью потушили возгорание сухой растительности площадью 5 тыс. кв. м рядом с железной дорогой в Астраханской области.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в одном из регионов России выросла до 18 тысяч гектаров.