Жителям Владивостока посоветовали не есть моллюсков и рыбу из Амурского залива

Специалисты рекомендуют жителям Владивостока не употреблять в пищу моллюсков и рыбу из Амурского залива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Приморья.

«Для человека токсин не опасен, однако ученые советуют временно воздержаться от <…> употребления в пищу устриц, мидий и рыбы», — отметили в сообщении.

До этого в соцсетях опубликовали видео Амурского залива с масштабными разводами светло-коричневого цвета. В городской мэрии обратили внимание, что загрязнение акватории нефтепродуктами не фиксировали.

По словам замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяны Орловой, необычный цвет воды связан с цветением микроводоросли динофлагеллят. Она подчеркнула, что это не угрожает здоровью людей. Орлова добавила, что причина активного цветения водорослей — аномальные погодные условия.

До этого мужчина с галлюцинациями попал в больницу, поев рыбные консервы.

Ранее москвичей предупредили об опасной еде после случаев ботулизма.