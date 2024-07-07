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В Омске мальчик открыл огонь по голубям на детской площадке

В Омске мальчик с пистолетом открыл стрельбу по голубям на детской площадке

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Предоставлено хозяином питомца

В Омске 13-летний мальчик открыл стрельбу из пистолета по голубям на детской площадке. Об этом сообщает «Инцидент Омск».

Происшествие произошло на новой детской площадке на улице Кирова.

«Детвора рада, играют, веселятся. Появился мальчик лет 13 с пистолетом и начал стрелять по голубям. Прям на детской площадке. По рассказам детей, не первый раз!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что родители могут быть не проинформированы о ситуации. Какой пистолет был у мальчика не уточняется. К посту прикреплена фотография с раненым голубем.

В марте сообщалось, что в Омске потерялся домашний голубь по имени Себас во время тренировочного полета. Хозяин отмечал, что из особых примет у птицы — красное и белое кольцо на левой и правой лапах, а также красный комбинезон, который он мог самостоятельно снять. Отмечалось, что голубь понимает команду «ко мне» и жест похлопывания по руке.

Ранее россиянам объяснили, чем чревато кормление уличных голубей.

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