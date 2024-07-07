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Россиянин участвовал в «секретной операции» и лишился 8,1 млн рублей

В Красноярске пенсионер отдал мошенникам 8,1 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Красноярском крае 65-летний мужчина думал, что участвует в «секретной операции», набрал кредитов на 8,1 млн рублей и перевел все деньги мошенникам. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Красноярец получил сообщение в мессенджере от имени своего руководителя, мужчину предупредили, что с ним свяжутся «кураторы» из Росфинмониторинга и МВД.

Аферисты связались с россиянином по видеосвязи и убедили его в том, что ему необходимо стать участником «секретной операции» по поимке кибермошенников. Они расспросили красноярца о наличии сбережений, а после указали оформить кредит на сумму 4,5 млн руб., чтобы «проверить работу сотрудников банка», деньги он перевел на указанные злоумышленниками счета.

Спустя некоторое время он снова взял в кредит 3,6 млн рублей и отправил деньги преступникам. При оформлении займов работники финучреждений неоднократно интересовались у клиента, на что пойдут деньги, россиянин обманул менеджеров банка, заявив, что планирует купить квартиру.

Об обмане стало известно, когда мужчина рассказал о происходящем супруге, женщина убедила его обратиться в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге восьмиклассница помогла мошенникам обокрасть мать.

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