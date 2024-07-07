Экс-глава Сергокалинского района Дагестана побывал дома после ареста

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров успел побывать дома после ареста за мелкое хулиганство, но уже в следующую ночь был задержан у себя в доме по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

«Он был дома, но потом ночью прошло задержание», — сказал он.

Накануне стало известно, что экс-главу Сергокалинского района Дагестана, чьи сыновья принимали участие в теракте 23 июня, повторно задержали после того, как он вышел на свободу. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиля Хадулаева, Омарова уже доставили в Махачкалу. Источник РИА Новости сообщал, что бывшего главу района подозревают в отмывании денег.

4 июля Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за мелкое хулиганство. Его арестовали в день теракта в Дагестане, в котором участвовали его младшие сыновья Осман и Адиль Омаровы, а также племянник Абдусамад Амадзиев. Газета «Коммерсантъ» писала, что статья, по которой арестовали экс-главу района, была только предлогом для следствия, чтобы выиграть время и «без спешки заняться немелким делом».

Источник ТАСС в оперативных службах при этом сообщил, что в ближайшее время Магомед Омаров «будет проходить по более тяжкой статье».

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