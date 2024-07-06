В Хасавюрте работают над восстановлением энергоснабжения

Администрация главы Дагестана Сергея Меликова сообщила о работах по возвращению света в Хасавюрт. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале офиса Меликова.

Куратором этого вопроса стал первый вице-премьер-министр республики Манвел Мажонц.

«Сегодня на подстанции 110 кВ «Ярыксу» в Хасавюрте произошло технологическое нарушение, повредился один из трех трансформаторов. В зону отключения попали жители Хасавюрта и ряда населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов», — сообщили в администрации.

Отмечается, что сотрудники «Дагэнерго» уже ликвидировали последствия нарушения на энергообъекте и заняты обеспечением доставки нового оборудования взамен поврежденного.

Перед этим сообщалось, что из-за замыкания в Дагестане остались без света более 70 тыс человек.

В 2023 году глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту РФ Владимиру Путину о немыслимом износе электросетей региона и заявил, что устранение этой проблемы потребует средств из федерального бюджета.

Ранее СК завел уголовное дело из-за частых отключений света в Дагестане.