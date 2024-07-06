Сыктывкар накрыл сильный ливень с ураганными порывами ветра

Сыктывкар и другие города республики Коми накрыл сильный ливень с ураганными порывами ветра. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Сыктывкаре из-за стихии затоплены улицы и повалены ветром деревья. Также сообщается о перебоях и отключении электроэнергии.

До этого молния ударила в самолет S7 на рейсе Москва-Новосибирск.

В пятницу, 5 июля, в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В результате в Москве 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков. Специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев, которые сейчас пилят и вывозят за пределы города.

Ураган сорвал часть крыши на железнодорожной станции «Электрозаводская» Казанского направления, в результате чего оказался поврежден контактный провод. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее россиян призвали не использовать смартфоны и самокаты во время грозы.