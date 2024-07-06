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Десятки улиц в Иваново обесточены

IvanovoNews: в Иваново и Ивановском районе обесточены десятки улиц

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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Иваново и Ивановском районе обесточены десятки улиц. Об этом сообщает IvanovoNews.

Только в Иваново без света остались жители не менее 24 улиц, также обесточена часть Ивановского района. Ожидается, что подача электроэнергии будет восстановлена к 23:00 по местному времени (совпадает с московским). Подключать электроэнергию обещают по мере устранения неполадок.

Причина инцидента не приводится.

29 мая в крымской Евпатории из-за аварии оказались обесточены десять подстанций.

«В связи с аварией на электросетях обесточены десять трансформаторных подстанций города. На месте работают бригады ГУП РК «Крымэнерго», — заявили в администрации города.

Перед этим 18 мая город Новороссийск оказался частично обесточен из-за пожара на подстанции.

Ранее в ДНР остались без электричества полмиллиона человек.

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